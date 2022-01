LIVE Virtus Bologna-Treviso 45-25, Serie A basket 2022 in DIRETTA: primo tempo dominato dalle V Nere (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL primo tempo! 45-25 Russell realizza un libero dopo un fallo tecnico fischiato a coach Sergio Scariolo. 45-24 Tessitori di mano mancina dopo il rimbalzo. 43-24 Extra-pass di Chillo per Dimsa. 39? sul cronometro. Stoppata di Alexander sul tentativo di tripla dall’arco di Dimsa. 0/2 Sampson. Fallo di Sims su Sampson, Treviso in bonus, liberi. 43-22 Assist dietro la testa di Weems per Alexander, 2’40” sul cronometro. 41-22 2/2 Dimsa. Viaggio in lunetta per Tomas Dimsa. Violazione di passi di Akele, la Segafredo recupera il possesso. 41-20 Tessitori vede il taglio di Belinelli che si appoggia al vetro, 4’31” da giocare nel secondo quarto, 2-2 i falli. 39-20 Interferenza di Jaiteh sulla penetrazione di Russell e canestro convalidato. 39-18 TRIPLA centrale ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL! 45-25 Russell realizza un libero dopo un fallo tecnico fischiato a coach Sergio Scariolo. 45-24 Tessitori di mano mancina dopo il rimbalzo. 43-24 Extra-pass di Chillo per Dimsa. 39? sul cronometro. Stoppata di Alexander sul tentativo di tripla dall’arco di Dimsa. 0/2 Sampson. Fallo di Sims su Sampson,in bonus, liberi. 43-22 Assist dietro la testa di Weems per Alexander, 2’40” sul cronometro. 41-22 2/2 Dimsa. Viaggio in lunetta per Tomas Dimsa. Violazione di passi di Akele, la Segafredo recupera il possesso. 41-20 Tessitori vede il taglio di Belinelli che si appoggia al vetro, 4’31” da giocare nel secondo quarto, 2-2 i falli. 39-20 Interferenza di Jaiteh sulla penetrazione di Russell e canestro convalidato. 39-18 TRIPLA centrale ...

Virtusbo : ?? LIVE dalla Segafredo Arena Quintetto #Virtus: Ruzzier, Pajola, Weems, Alibegovic, Sampson Virtus Segafredo Bolog… - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 83-82, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: vittoria di misura e importantissima per… - infoitsport : LIVE EC - Il Bourg en Bresse impegna la Virtus Bologna fino all'ultimo - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 60-53, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: le V Nere rimontano e provano a scappare… - infoitsport : Basket, Eurocup 2021-22: Virtus Segafredo Bologna-Bourg en Bresse LIVE in diretta -