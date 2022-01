LIVE Sci alpino | Discesa Wengen 2022 in DIRETTA | Paris cerca il riscatto sulla Lauberhorn | si parte alle 12 30

(Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.09 Nella classifica di specialità guida lo scandinavo Aleksander Aamodt Kilde con un margine di 12 punti sull’austriaco Matthias Mayer e di 13 lunghezze sul nostro “Dommen”. I giochi sono dunque apertissimi. 12.07 L’Italia dal canto suo prosegue la marcia di avvicinamento alla rassegna olimpica affidandosi ai propri velocisti per raccogliere piazzamenti importanti ed ampliare così il numero di caselle disponibili per Pechino. Al momento sarebbero convocabili solo sette atleti: anche quest’oggi urgono risultati di peso. 12.04 Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha avuto la meglio del leader indiscusso di Coppa del Mondo Marco Odermatt 24 ore fa e vuole bissare la vittoria per consolidare il pettorale rosso. Può recitare il ruolo di protagonista anche l’idolo locale Beat Feuz, terzo ieri. 12.01 Buongiorno e ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #Wengen n°2 2022, sci alpino maschile: ore 12.30 @_SuperNews_ #FISAlpine - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci Spavento per Sofia #Goggia nel corso della #discesalibera di #Zauchensee con l'azzurra protagon… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SuperSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Ligue1… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: VIDEO LIVE - Sci di Fondo: Guarda la diretta di Coppa Italia Senior e Campionato Italiano Giovanile a Padola - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #Zauchensee, sci alpino femminile: inizio ore 10.45 @_SuperNews_ #FISAlpine -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ......sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...Gli sci si sono sganciati. E’ scivolata nell’uscita da una ... Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della discesa libera di Zauchensee. Sul pendio austriaco va ...Diretta discesa Altenmarkt streaming video Rai: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo 2022 di sci alpino, sabato 15 gennaio.