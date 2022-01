LIVE – Pisa-Frosinone 1-3, Serie B 2021/2022 (DIRETTA) (Di sabato 15 gennaio 2022) La DIRETTA LIVE di Pisa-Frosinone, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. Calcio d’inizio alle ore 16:15 di sabato 15 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. SITO Serie B Le formazioni ufficiali: Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Siega, Marin, Tourè; Mastinu; Masucci, Marsura.Allenatore: Luca D’Angelo. Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic, Ricci, Garritano; Canotto, Ciano, ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Ladi, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. Calcio d’inizio alle ore 16:15 di sabato 15 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. SITOB Le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Siega, Marin, Tourè; Mastinu; Masucci, Marsura.Allenatore: Luca D’Angelo.(4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic, Ricci, Garritano; Canotto, Ciano, ...

Advertising

tuttofrosinone : LIVE TF Pisa-Frosinone 1-2: Ed è ancora Zerbin show! Altra doppietta, la ribalta il Frosinone a 20' dal termine - CalcioOggi : Pisa - Frosinone 1-1 LIVE - Serie B. La diretta della partita - Virgilio Sport - cascinanotizie : Pisa-Frosinone: 1-2 Passano in vantaggio gli ospiti - tuttofrosinone : LIVE TF Pisa-Frosinone 1-1: Pronti via, Zerbin pareggia subito i conti! Partita di nuovo in parità - cascinanotizie : Pisa-Frosinone: 1-1 Pareggia subito Zerbin -