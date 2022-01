LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Guignard-Fabbri per la medaglia, Russia per dominare nel singolo donne (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:41 Warm Up terminato. Subito sul ghiaccio i padroni di casa estoni Solene Mazingue / Marko Jevgeni Gaidajenko, 20mi dopo il programma corto. Nativa di Parigi lei, 18 anni, di Tallinn lui, 20 anni. Si allenano a Mosca sotto la guida di Alexei Sitnikov, Julia Zlobina, Peter Durnev e Aleksander Zulin. Sono al debutto europeo. Musica. To Build A Home di The Cinematic Orchestra 12:35 Si comincia: sono entrati sul ghiaccio i danzatori del primo gruppo di lavoro: Solene Mazingue-Marko Jevgeni Gaidajenko (Estonia), Mariia Ignateva-Danijil Leonyidovics Szemko (Ungheria), Jasmine Tessari-Stephane Walker (Svizzera), Mariia Holubtsova-Bielobrov (Ucraina) e Sasha Fear-George Waddell (Regno Unito). 12:30 Cinque minuti ed entreranno sul ghiaccio gli atleti del primo gruppo di lavoro. 12:23 Riepiloghiamo la situazione in ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:41 Warm Up terminato. Subito sul ghiaccio i padroni di casa estoni Solene Mazingue / Marko Jevgeni Gaidajenko, 20mi dopo il programma corto. Nativa di Parigi lei, 18 anni, di Tallinn lui, 20 anni. Si allenano a Mosca sotto la guida di Alexei Sitnikov, Julia Zlobina, Peter Durnev e Aleksander Zulin. Sono al debutto europeo. Musica. To Build A Home di The Cinematic Orchestra 12:35 Si comincia: sono entrati sul ghiaccio i danzatori del primo gruppo di lavoro: Solene Mazingue-Marko Jevgeni Gaidajenko (Estonia), Mariia Ignateva-Danijil Leonyidovics Szemko (Ungheria), Jasmine Tessari-Stephane Walker (Svizzera), Mariia Holubtsova-Bielobrov (Ucraina) e Sasha Fear-George Waddell (Regno Unito). 12:30 Cinque minuti ed entreranno sul ghiaccio gli atleti del primo gruppo di lavoro. 12:23 Riepiloghiamo la situazione in ...

