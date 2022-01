LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Guignard-Fabbri di bronzo! Shcherbakova incanta! Russia per la tripletta (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: Non ci sono errori nel programma libero della russa Anna Shcherbakova che, nel primo momento decisivo della stagione, piazza una grande prestazione: punteggio nel libero di 168.37 (94.10+74.27). Totale di 237.42: che prova!!! 20.58: Grande programma per Anna Shcherbakova! 20.54: Sul ghiaccio la prima delle grandissime russe in gara: Anna Shcherbakova, 17 anni, di Mosca, quarta dopo la prima parte di gara. E’ allenata da Eteri Tutberidze, Sergei Dudakov, Daniil Gleikhengauz tra Mosca e Novogorsk. E’ campionessa mondiale in carica, argento agli Europei 2020. Si esibisce su un mix: Ruska di Apocalyptica, The Master and Margarita (colonna sonora) di Igor Korneliuk, Lacrimosa di Wolfgang Amadeus Mozart interpretata da David Garrett 20.52: ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00: Non ci sono errori nel programma libero della russa Annache, nel primo momento decisivo della stagione, piazza una grande prestazione: punteggio nel libero di 168.37 (94.10+74.27). Totale di 237.42: che prova!!! 20.58: Grande programma per Anna! 20.54: Sul ghiaccio la prima delle grandissime russe in gara: Anna, 17 anni, di Mosca, quarta dopo la prima parte di gara. E’ allenata da Eteri Tutberidze, Sergei Dudakov, Daniil Gleikhengauz tra Mosca e Novogorsk. E’ campionessa mondiale in carica, argento agli2020. Si esibisce su un mix: Ruska di Apocalyptica, The Master and Margarita (colonna sonora) di Igor Korneliuk, Lacrimosa di Wolfgang Amadeus Mozart interpretata da David Garrett 20.52: ...

