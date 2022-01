LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Guignard-Fabbri di bronzo! Russia per la tripletta tra le donne (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32: I fari saranno tutti puntati sulla piccola donna dei record Kamila Valieva, decisa a rimanere imbattuta stregando gli spettatori con il suo meraviglioso “Bolero”, composto da un triplo axel e tre quadrupli. 17.28: Fra 15 minuti circa inizia l’ultima gara dell’Europeo, il programma lungo della gara femminile che preannuncia grande spettacolo. Purtroppo ieri sera è giunta la notizia che Marina Piredda, che aveva chiuso il corto in 14ma posizione non sarà della gara per la positività al tampone 17.25: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dell’Europeo di Tallinn 16.05: Per il momento è tutto, tra poco più di un’ora (17.45) si riparte con l’ultima gara dell’Europeo di Tallinn, il programma libero femminile. Graziue per ora, a ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32: I fari saranno tutti puntati sulla piccola donna dei record Kamila Valieva, decisa a rimanere imbattuta stregando gli spettatori con il suo meraviglioso “Bolero”, composto da un triplo axel e tre quadrupli. 17.28: Fra 15 minuti circa inizia l’ultima gara dell’Europeo, il programma lungo della gara femminile che preannuncia grande spettacolo. Purtroppo ieri sera è giunta la notizia che Marina Piredda, che aveva chiuso il corto in 14ma posizione non sarà della gara per la positività al tampone 17.25: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alladell’ultima giornata dell’Europeo di Tallinn 16.05: Per il momento è tutto, tra poco più di un’ora (17.45) si riparte con l’ultima gara dell’Europeo di Tallinn, il programma libero femminile. Graziue per ora, a ...

