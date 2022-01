LIVE Italia-Isole Fær Øer pallamano, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: si parte, sfida decisiva per il passaggio del turno (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Partita ancora senza gol. 2? Para Ebner, ripartono gli azzurri, ma Bulzamini non trova la porta. 1? Primo tiro della partita di Arcieri, parato dal portiere di casa. 20.32 SI parte! 20.25 Ci siamo! Le squadre fanno il loro ingresso in campo. 20.20 Italia leggermente rimaneggiata in quel di Torshavn, dove mancano Giacomo Savini, Axel Oppedisano e Niko Kasa, positivi al Covid, mentre Pasqualino Di Giandomenico è in isolamento fiduciario. Assenze importanti, ma ben rimpiazzate, per un gruppo che può contare su diverse soluzioni offensive. 20.15 Le Isole Far Oer sono invece in piena emergenza, dopo il ko subito nella giornata di ieri contro il Lussemburgo, il quale ha pareggiato 30-30 contro la Lettonia quest’oggi. Una vittoria permetterebbe agli azzurri di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Partita ancora senza gol. 2? Para Ebner, ripartono gli azzurri, ma Bulzamini non trova la porta. 1? Primo tiro della partita di Arcieri, parato dal portiere di casa. 20.32 SI! 20.25 Ci siamo! Le squadre fanno il loro ingresso in campo. 20.20leggermente rimaneggiata in quel di Torshavn, dove mancano Giacomo Savini, Axel Oppedisano e Niko Kasa, positivi al Covid, mentre Pasqualino Di Giandomenico è in isolamento fiduciario. Assenze importanti, ma ben rimpiazzate, per un gruppo che può contare su diverse soluzioni offensive. 20.15 LeFar Oer sono invece in piena emergenza, dopo il ko subito nella giornata di ieri contro il Lussemburgo, il quale ha pareggiato 30-30 contro la Lettonia quest’oggi. Una vittoria permetterebbe agli azzurri di ...

