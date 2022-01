LIVE Italia-Isole Fær Øer pallamano 13-11, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri avanti di due reti all’intervallo (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.09 FINISCE IL PRIMO TEMPO. Un avvio difficile per la formazione Italiana, che riprenderà il gioco con due reti di vantaggio. 30? Ennesimo intervento di Ebner, non arriva il gol azzurro. 29? Segna anche Dapiran a porta vuota! Ora allungano gli azzurri! 13-11. 28? Schema disegnato alla perfezione, Doldan sai sei metri realizza. 27? West implacabile dall’angolo, nuova parità e time-out chiamato da Trillini. 27? MENGOOON! Penetrazione perfetta di Simone, che porta avanti gli azzurri! 10-9. 26? Bulzamini risponde a Mikkelsen, 10-10. 25? Ennesimo botta e risposta, Mengon mantiene l’equilibrio. 24? Magia di D’Antino! Pallonetto delizioso, 8-8! 23? Tornano avanti le Faroe, segna Berg Hansen. 22? Penetrazione di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.09 FINISCE IL PRIMO TEMPO. Un avvio difficile per la formazionena, che riprenderà il gioco con duedi vantaggio. 30? Ennesimo intervento di Ebner, non arriva il gol azzurro. 29? Segna anche Dapiran a porta vuota! Ora allungano gli! 13-11. 28? Schema disegnato alla perfezione, Doldan sai sei metri realizza. 27? West implacabile dall’angolo, nuova parità e time-out chiamato da Trillini. 27? MENGOOON! Penetrazione perfetta di Simone, che portagli! 10-9. 26? Bulzamini risponde a Mikkelsen, 10-10. 25? Ennesimo botta e risposta, Mengon mantiene l’equilibrio. 24? Magia di D’Antino! Pallonetto delizioso, 8-8! 23? Tornanole Faroe, segna Berg Hansen. 22? Penetrazione di ...

