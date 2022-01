LIVE Egitto-Guinea-Bissau 1-0, Coppa d’Africa in DIRETTA: clamorosa rete annullata a Baldé (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? Ammonito Cassamà per proteste. 86? rete annullata a Baldé, per un fallo francamente molto dubbio. 84? Squadre che si scoprono ora, spazi per l’Egitto. 82? Intima Jorginho va al tiro, para il portiere egiziano. 80? Fuori Elneny e Marmoush, dentro Fathy e Sherif nell’Egitto. 78? Dentro Ucha e Mendy, fuori Piqueti e Encada nella Guinea Bissau. 76? Kamal ancora al cross per Trezeguet che di testa non trova la porta. 74? Terzo palo per l’Egitto, Zizo con il piatto trova il secondo palo. 72? Al volo di sinistro, Salah riesce a beffare Mendes. 70? Gooooooooooooooooooooool, Salahhhhhhhhhhhhhhh, nel momento del bisogno il giocatore più atteso riesce a sbloccare la partita, ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88? Ammonito Cassamà per proteste. 86?, per un fallo francamente molto dubbio. 84? Squadre che si scoprono ora, spazi per l’. 82? Intima Jorginho va al tiro, para il portiere egiziano. 80? Fuori Elneny e Marmoush, dentro Fathy e Sherif nell’. 78? Dentro Ucha e Mendy, fuori Piqueti e Encada nella. 76? Kamal ancora al cross per Trezeguet che di testa non trova la porta. 74? Terzo palo per l’, Zizo con il piatto trova il secondo palo. 72? Al volo di sinistro, Salah riesce a beffare Mendes. 70? Gooooooooooooooooooooool, Salahhhhhhhhhhhhhhh, nel momento del bisogno il giocatore più atteso riesce a sbloccare la partita, ...

