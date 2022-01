LIVE Egitto-Guinea-Bissau 0-0, Coppa d’Africa in DIRETTA: Salah parte titolare! (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 La Guinea-Bissau non trova la rete da sei partite, servirà una grande prestazione contro l’Egitto. 19.40 Egitto chiamato all’ultima spiaggia, deve vincere, l’attacco fino a questo momento non ha convinto. 19.36 Ecco le formazioni ufficiali: Guinea–Bissau: Mendes; Encada, Mane, Sangante, Cande; Cassamà, Bura, Camara; Piqueti, Ambri, Baldé. Egitto: Shenawi, Hegazy, Sulaya, Kamal; Elneny, Mohamed, Said, Wensh, Ashraf; Salah, Marmoush. 19.33 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Egitto-Guinea-Bissau. LA DIRETTA LIVE DI NIGERIA-SUDAN Buonasera e ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45 Lanon trova la rete da sei partite, servirà una grande prestazione contro l’. 19.40chiamato all’ultima spiaggia, deve vincere, l’attacco fino a questo momento non ha convinto. 19.36 Ecco le formazioni ufficiali:: Mendes; Encada, Mane, Sangante, Cande; Cassamà, Bura, Camara; Piqueti, Ambri, Baldé.: Shenawi, Hegazy, Sulaya, Kamal; Elneny, Mohamed, Said, Wensh, Ashraf;, Marmoush. 19.33 Buonasera e benvenuti allatestuale di. LADI NIGERIA-SUDAN Buonasera e ...

Advertising

blab_live : #AFCON2021 #CoppadAfrica, #GNBEGY #TeamGuineaBissau #TeamEgypt per #Salah e compagni vietato sbagliare! Probabili… - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Guinea Bissau – Egitto: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Coppa d'Africa, Guinea Bissau - Egitto: diretta live e risultato in tempo reale - profazio : RT @CentroStudiInt: ??Il #webinar si concentrerà su due casi particolarmente significativi per comprendere le dinamiche in atto in tutta la… - Pier_Barberini : RT @CentroStudiInt: ??Il #webinar si concentrerà su due casi particolarmente significativi per comprendere le dinamiche in atto in tutta la… -