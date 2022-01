LIVE Egitto-Guinea-Bissau 0-0, Coppa d’Africa in DIRETTA: palo di Salah! (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Ambri prova il tiro a giro con il sinistro, pallone che finisce oltre la traversa. 9? Salah prova a superare tre uomini, ma viene fermato prima dell’ingresso in area di rigore. 7? Salah per Marmoush, ma il passaggio non è preciso. 5? Egitto molto aggressivo, pressing alto in campo. 3? Subito palo di Salah, l’esterno del LIVErpool rientra e tira ma la Guinea Bissau si salva. 1? Inizia la partita! 19.55 Squadre che entrano in campo, inni nazionali in corso. 19.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match. 19.45 La Guinea-Bissau non trova la rete da sei partite, servirà una grande prestazione contro l’Egitto. 19.40 Egitto chiamato all’ultima spiaggia, ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Ambri prova il tiro a giro con il sinistro, pallone che finisce oltre la traversa. 9? Salah prova a superare tre uomini, ma viene fermato prima dell’ingresso in area di rigore. 7? Salah per Marmoush, ma il passaggio non è preciso. 5?molto aggressivo, pressing alto in campo. 3? Subitodi Salah, l’esterno delrpool rientra e tira ma lasi salva. 1? Inizia la partita! 19.55 Squadre che entrano in campo, inni nazionali in corso. 19.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match. 19.45 Lanon trova la rete da sei partite, servirà una grande prestazione contro l’. 19.40chiamato all’ultima spiaggia, ...

