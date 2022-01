LIVE Egitto-Guinea-Bissau 0-0, Coppa d’Africa in DIRETTA: inizia la ripresa! (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? inizia la ripresa! 20.50 Egitto che pressa la Guinea ma non trova la via della rete anche perché non gioca molto di squadra. Tante le azioni dei singoli in questo primo tempo. 45? Finisce il primo tempo, Egitto-Guinea-Bissau 0-0. 43? Sulaya con un tiro di potenza spaventa Mendes ma non entra in porta. 41? Altro tiro alto di Marmoush, Egitto che non riesce a sbloccare la partita. 39? Mohamed prova il destro, para Mendes. 37? Tiro forte di Salah che finisce oltre i pali. 35? Giallo per Encada, fallo su Salah ma possibile chiara occasione da rete. Proteste per l’Egitto che voleva il rosso. 33? Marmoush tenta la botta dalla distanza, pallone fuori di poco. 31? ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?la20.50che pressa lama non trova la via della rete anche perché non gioca molto di squadra. Tante le azioni dei singoli in questo primo tempo. 45? Finisce il primo tempo,0-0. 43? Sulaya con un tiro di potenza spaventa Mendes ma non entra in porta. 41? Altro tiro alto di Marmoush,che non riesce a sbloccare la partita. 39? Mohamed prova il destro, para Mendes. 37? Tiro forte di Salah che finisce oltre i pali. 35? Giallo per Encada, fallo su Salah ma possibile chiara occasione da rete. Proteste per l’che voleva il rosso. 33? Marmoush tenta la botta dalla distanza, pallone fuori di poco. 31? ...

zazoomblog : LIVE Egitto-Guinea-Bissau 0-0 Coppa d’Africa in DIRETTA: doppio palo per i padroni di casa! - #Egitto-Guinea-Bissa… - blab_live : #AFCON2021 #CoppadAfrica, #GNBEGY #TeamGuineaBissau #TeamEgypt per #Salah e compagni vietato sbagliare! Probabili… - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Guinea Bissau – Egitto: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Coppa d'Africa, Guinea Bissau - Egitto: diretta live e risultato in tempo reale - profazio : RT @CentroStudiInt: ??Il #webinar si concentrerà su due casi particolarmente significativi per comprendere le dinamiche in atto in tutta la… -