LIVE Biathlon, Staffetta Ruhpolding 2022 in DIRETTA: vince la Russia, quarta un’ottima Italia (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.47 Dopo due terzi posti, arriva la prima vittoria stagionale della Russia in questa specialità. 12/12: Termina in sesta posizione l’Ucraina a 1’45”, settima la Norvegia a 2?, ottava la Svezia a 2’10”. 12/12: Ottima gara dell’Italia che chiude in quarta posizione (53”7 il suo ritardo dalla prima posizione) davanti a una deludente Francia (+1’15”). 12/12: vince la Russia davanti alla Germania! Tsvetkov ha accelerato negli ultimi metri e ha messo al sicuro il successo. Terza la BieloRussia. 12/12: Ai 28,6 km Nawrath dimezza lo svantaggio da Tsvetkov. La Germani si trova ora a 5”2 dalla vetta a poco più di un chilometro dal traguardo. Dietro rimangono ovviamente invariate le posizioni. 11/12: CHE POLIGONO DI ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.47 Dopo due terzi posti, arriva la prima vittoria stagionale dellain questa specialità. 12/12: Termina in sesta posizione l’Ucraina a 1’45”, settima la Norvegia a 2?, ottava la Svezia a 2’10”. 12/12: Ottima gara dell’che chiude inposizione (53”7 il suo ritardo dalla prima posizione) davanti a una deludente Francia (+1’15”). 12/12:ladavanti alla Germania! Tsvetkov ha accelerato negli ultimi metri e ha messo al sicuro il successo. Terza la Bielo. 12/12: Ai 28,6 km Nawrath dimezza lo svantaggio da Tsvetkov. La Germani si trova ora a 5”2 dalla vetta a poco più di un chilometro dal traguardo. Dietro rimangono ovviamente invariate le posizioni. 11/12: CHE POLIGONO DI ...

