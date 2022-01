LIVE – Atalanta-Inter, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA) (Di sabato 15 gennaio 2022) La DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Atalanta-Inter. L’allenatore piacentino, a tre giorni dalla vittoria del primo trofeo alla guida dei nerazzurri, davanti ai cronisti riuniti ad Appiano Gentile risponderà alle domande sul prossimo impegno contro la Dea che può fare da spartiacque nella corsa scudetto. Appuntamento programmato alle ore 13.15 di sabato 15 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Ladelladi Simonealla vigilia di. L’allenatore piacentino, a tre giorni dalla vittoria del primo trofeo alla guida dei nerazzurri, davanti ai cronisti riuniti ad Appiano Gentile risponderà alle domande sul prossimo impegno contro la Dea che può fare da spartiacque nella corsa scudetto. Appuntamento programmato alle ore 13.15 di sabato 15 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale AGGIORNA LASportFace.

Advertising

infoitsport : Atalanta-Inter di Serie A, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming - AndreaInterNews : RT @internewsit: Atalanta-Inter di Serie A, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming - - internewsit : Atalanta-Inter di Serie A, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming - - Vatenerazzurro1 : RT @Vatenerazzurro1: SIAMO IN LIVE ! PARLEREMO DI ZHANG E DELLE SUE RIUNIONI VERE E FAKE, DI MERCATO, DEI RINNOVI DELLA DIRIGENZA E DELL'AT… - RGarinella : Siamo live su twitch con “I Gemelli and Saba” La #Supercoppa in bacheca, l’#Atalanta alle porte. Tanti i temi da t… -