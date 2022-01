L'infortunio di LaVine e la grande serata degli "altri" Warriors: la sintesi (Di sabato 15 gennaio 2022) Il rookie Kuminga protagonista nel 138 - 96 con cui i Warriors rinascono dopo il flop di Milwaukee di 24 ore prima. Per i Bulls secondo pesante k.o. consecutivo con l'infortunio della star che ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) Il rookie Kuminga protagonista nel 138 - 96 con cui irinascono dopo il flop di Milwaukee di 24 ore prima. Per i Bulls secondo pesante k.o. consecutivo con l'della star che ...

