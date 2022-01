Advertising

giornali_it : Lindsey Vonn tifa Goggia: 'Sofia è come me. Vederla sciare scatena emozioni' #15gennaio #QuotidianiSportivi… - 777PARTENERS : RT @Gazzetta_it: Intervista a Lindsey Vonn, che tifa Goggia: 'Sofia è come me. Vederla sciare scatena emozioni' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Intervista a Lindsey Vonn, che tifa Goggia: 'Sofia è come me. Vederla sciare scatena emozioni' - Gazzetta_it : Intervista a Lindsey Vonn, che tifa Goggia: 'Sofia è come me. Vederla sciare scatena emozioni' - Gianluc44323842 : Domani Pierino ci stupirà farà lo slalom gigante che lindsey Vonn scansate propio ????????#prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Lindsey Vonn

La Gazzetta dello Sport

Manca da tre anni ormai, e manca tanto. Anche dopo essersi ritirataresta un'icona dello sci. Alzi la mano chi ha in mente, tra gli atleti in attività, uno che sia più rappresentativo, più riconosciuto, più popolare di lei in tutto il mondo. La ...... Ai Laureus World Sports Awards 2019 trionfano Novak Djokovic, Simone Biles eStamattina alle 11 ore italiane è cominciata l' udienza straordinaria per le indicazioni di impugnazione ...Lo sguardo di Lindsey sull’amica nel giorno della gara di Zauchensee: "È sempre stata veloce, ora è solida. E può vincere la Coppa" ...The nicknames are retired. The mop of red hair that once served as Shaun Whites signature look more than a decade ago is long gone. The torch the now 35-year-old snowboarding icon carried so capably ...