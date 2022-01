Libri da leggere: i consigli di Gennaio 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Anche a Gennaio torna la rubrica culturale de L’Opinionista. Politica, cucina veg, thriller e romanzi storici: ecco i Libri selezionati Gennaio è arrivato, e con lui il freddo e la neve. Gennaio però è anche il mese dei dolci, della Befana e degli auguri per il nuovo anno che è appena entrato: “Il buon Gennaio fa ricco il Massaio, recita un proverbio popolare: e mentre ci prepariamo qualcosa di caldo in attesa di edicato a un po’ di riposo, ecco le principali tendenze letterarie selezionate dalla rubrica de L’Opinionista, Leggi con me. Cuori in trappola di Jennifer Hillier. La nostra rubrica mensile si apre con un thriller psicologico in cui i protagonisti – che sono dei giovani ragazzi di provincia – vivono le loro doppie vite fatte di affetto e perversione. Tra amori e gelosia, le vite di tre amici ... Leggi su lopinionista (Di sabato 15 gennaio 2022) Anche atorna la rubrica culturale de L’Opinionista. Politica, cucina veg, thriller e romanzi storici: ecco iselezionatiè arrivato, e con lui il freddo e la neve.però è anche il mese dei dolci, della Befana e degli auguri per il nuovo anno che è appena entrato: “Il buonfa ricco il Massaio, recita un proverbio popolare: e mentre ci prepariamo qualcosa di caldo in attesa di edicato a un po’ di riposo, ecco le principali tendenze letterarie selezionate dalla rubrica de L’Opinionista, Leggi con me. Cuori in trappola di Jennifer Hillier. La nostra rubrica mensile si apre con un thriller psicologico in cui i protagonisti – che sono dei giovani ragazzi di provincia – vivono le loro doppie vite fatte di affetto e perversione. Tra amori e gelosia, le vite di tre amici ...

