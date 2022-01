L’ex pilota Marco Melandri: «Ho preso il Covid di proposito. Non volevo il vaccino» (Di sabato 15 gennaio 2022) «Ho preso il Covid volontariamente». È la dichiarazione delL’ex pilota di Moto Gp Marco Meladri, 39 anni. Parlando con il magazine di lifestyle Mowmag.com, L’ex campione ha dichiarato di essersi fatto infettare appositamente per evitare il vaccino: «L’ho fatto apposta per poter essere in regola almeno qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida». La notizia era uscita su Instagram qualche giorno fa, ma in una versione un po’ diversa: Melandri aveva infatti polemizzato, dicendo di essere stato contagiato da una persona positiva e vaccinata con due dosi: «Contagiato da un 2 dosi. Se fosse successo il contrario? Per me esistono ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) «Hoilvolontariamente». È la dichiarazione deldi Moto GpMeladri, 39 anni. Parlando con il magazine di lifestyle Mowmag.com,campione ha dichiarato di essersi fatto infettare appositamente per evitare il: «L’ho fatto apposta per poter essere in regola almeno qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando ilun’alternativa valida». La notizia era uscita su Instagram qualche giorno fa, ma in una versione un po’ diversa:aveva infatti polemizzato, dicendo di essere stato contagiato da una persona positiva e vaccinata con due dosi: «Contagiato da un 2 dosi. Se fosse successo il contrario? Per me esistono ...

