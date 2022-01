L’ex pilota di Moto Gp Marco Melandri: “Ho preso il Covid perché ho voluto contagiarmi” (Di sabato 15 gennaio 2022) Il campione: «L’ho fatto apposta per avere qualche mese di Green Pass: ma avere il Covid non è stato facile» Leggi su lastampa (Di sabato 15 gennaio 2022) Il campione: «L’ho fatto apposta per avere qualche mese di Green Pass: ma avere ilnon è stato facile»

