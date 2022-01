Letta Jr al bivio del Quirinale Tra Mattarella bis e Draghi Oggi la riunione della direzione e dei parlamentari dem Al segretario sarà chiesto di blindare la legislatura

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 15 gennaio 2022) Non ha intenzione di fare nomi Enrico. Ildel Pd, nellacongiuntanazionale e dei gruppidem sulche si terràe che verrà trasmessa in streaming, si limiterà a ribadire la linea del Pd indicata in questi giorni. Inevitabilmente sullapeserà la scelta presa dal vertice del centrodestra di ieri di indicare Silvio Berlusconi come candidato alla presidenzaRepubblica. Una scelta su cui il Nazareno a caldo ha espresso parole di “delusione per il merito” e “preoccupazione”. NO A CAPI POLITICI Lo ha ribadito fino a ieri: “Il candidato deve essere unitario e non divisivo. Non deve essere un capo politico, ma una figura ...