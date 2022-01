L’ennesima infermiera accusata di somministrare per finta il vaccino ai no vax

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 15 gennaio 2022) Durante il turno di servizio, fingeva diilanti-Covid a due persone no vax, marito e moglie. Per questo motivo la Digos di Palermo ha arrestato un’dell’hub Fiera del Mediterraneo di Palermo, con le accuse di falso ideologico e peculato. È l’ennesimo caso di connivenza tra antivaccinisti e operatori sanitari, che garantiscono l’ottenimento del Green Pass sprecando di fatto dosi preziose dispesso dietro compenso. La donna che è finita ai domiciliari – riporta Ansa – ha 58 anni e lavora comeanche presso il Reparto malattie infettive dell’ospedale “Civico” di Palermo. La coppia no vax è indagata per concorso in falso e peculato. L’operatrice sanitaria invece – secondo gli investigatori – oltre ad aver finto le vaccinazioni, avrebbe anche simulato di ...