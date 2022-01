Lega Serie A e la strategia per i ristori | tasse rinviate e percentuale sulle scommesse

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 gennaio 2022) Federcalcio eA studiano laper rilanciare il piano della scorsa estate: rinviodalleLaA e Federcalcio studiano laper rilanciare il piano attuato la scorsa estate per le ingenti perdite nel mondo del calcio. In questo senso il rinvio delleè stato un grosso aiuto per le società. In questo momento la richiesta è quella di poter allungare ulteriormente con sospensione di altri mesi e un periodo più lungo per rateizzare. Altro capitolo riguardae le spese sanitarie. La richiesta nel primo caso sarebbe quello di destinare una parte dei soldi spesi nel gioco al contenuto calcio, l’altra è il rifinanziamento dei test ...