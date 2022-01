Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 15 gennaio

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ledeidiin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #RassegnaStampa | Le prime pagine in edicola sabato 15 gennaio - ilpost : Le prime pagine di oggi - junews24com : Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi - 15 gennaio 2022 - - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 15 gennaio 2022 Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - Benjamin_Lafa : Cioè, solo #SilvioForPresident riesce a togliere dalle prime pagine il coviss ? Siamo messi bene. -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine

Il Post

Nucleare sì, nucleare no, nucleare forse: il dibattito sull energia dell atomo non è mai scemato. Anzi, in questi primi giorni del 2022 è tornato prepotentemente a occupare ledei giornali: il motivo è che nella bozza della cosiddetta tassonomia dell Unione europea , un documento circolato tra gli Stati membri poco prima della mezzanotte del 31 dicembre scorso, ...È la notizia che senza dubbio sarà oggi su tutte le, ma potrebbe essere presa tale e quale dalledi un qualunque quotidiano degli ultimi trent'anni. Due giorni fa, in un'..."Dybala, braccio di ferro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sul rinnovo della Joya ...Due diocesi pugliesi (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e Ugento-Santa Maria di Leuca) in festa ringraziano per il decreto che riconosce le virtù eroiche del vescovo Tonino Bello, che diventa così ven ...