Le opere dei grandi artisti da ritrovare passeggiando in città

(Di sabato 15 gennaio 2022) Succede di girare a piedi in giro per Milano e di imbattersi in un dito medio. Non è tanto per le frenesia degli automobilisti delle vie del centro che se la prendono con ciclisti e pedoni, in questo caso è unssimo dito medio, alto quasi cinque metri (undici in totale se ne consideriamo la struttura) e tutto in marmo di Carrara. Si tratta dell’opera dell’artista Maurizio Cattelan, siamo in piazza degli Affari, il dito medio è qui dal 2010 e la sua fama nel frattempo ha fatto il giro del mondo (“il dito” ha fatto anche da sfondo alla presentazione italiana della serie “La casa di carta”). Il suo nome è “L.O.V.E.”, ovvero Libertà, Odio, Vendetta, Eternità. L’irriverente scultura (dieci anni fa molto più di ora) collocata di fronte a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa, è soltanto uno degli innumerevoli capolavori dell’arte che si possono incontrare per la ...