Lazio, Zaccagni: «Il mister ci chiede equilibrio, siamo pronti» (Di sabato 15 gennaio 2022) Il centrocampista della Lazio Zaccagni ha parlato prima della partita contro la Salernitana Mattia Zaccagni ha parlato nel pre partita di Salernitana-Lazio. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel. LE PAROLE – «Oggi dobbiamo scendere in campo concentrati per vincere e per portare a casa i tre punti. Il mister ci chiede equilibrio, vuole la giusta sintesi tra la partita con l’Empoli e quella contro l’Inter. Raramente abbiamo avuto una settimana per preparare una sfida. Abbiamo lavorato tatticamente e fisicamente per questa sfida, siamo pronti». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Il centrocampista dellaha parlato prima della partita contro la Salernitana Mattiaha parlato nel pre partita di Salernitana-. Queste le parole rilasciate ai microfoni diStyle Channel. LE PAROLE – «Oggi dobbiamo scendere in campo concentrati per vincere e per portare a casa i tre punti. Ilci, vuole la giusta sintesi tra la partita con l’Empoli e quella contro l’Inter. Raramente abbiamo avuto una settimana per preparare una sfida. Abbiamo lavorato tatticamente e fisicamente per questa sfida,». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

stebellentani : Fiscalissimo sul fuorigioco, fiscalissimo sull’angolo al 46’, all’inglese sul gol della Lazio e sul fallaccio di Zaccagni. - cristianosala : Zaccagni: “Giocare con Luis Alberto e Milinkovic non cambia il mio modo di muovermi. La Nazionale? Penso alla Lazio… - SSportNetwork : Salernitana: Belec; Delli Carri, Veseli, Motoc; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Schiavone, Ranieri; Gondo, Bonazzoli Laz… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: #SalernitanaLazio XI #SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Motoc, Delli Carri; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Schiavone, Ra… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Zaccagni: 'Siamo pronti per questa sfida, raramente abbiamo avuto una settimana per lavorare' -