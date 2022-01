Lazio, Tare su Muriqi: «Abbiamo ricevuto un’offerta dalla Russia» (Di sabato 15 gennaio 2022) Il d.s. della Lazio Tare ha parlato della possibilità che Muriqi si trasferisca in Russia Si accende la pista Muriqi-CSKA Mosca. Intervenuto ai microfoni di Sport24, il DS della Lazio Igli Tare ha ammesso di aver ricevuto un’offerta proprio dalla società russa per il kosovaro: «Abbiamo ricevuto un’offerta dalla Russia, non posso dire altro». La proposta sarebbe basata su un prestito oneroso da 2.5 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato ad otto milioni. Una proposta che i biancocelesti avrebbero accettato a differenza dello stesso Muriqi che nonostante un ingaggio più alto di quello attuale alla ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Il d.s. dellaha parlato della possibilità chesi trasferisca inSi accende la pista-CSKA Mosca. Intervenuto ai microfoni di Sport24, il DS dellaIgliha ammesso di averpropriosocietà russa per il kosovaro: «, non posso dire altro». La proposta sarebbe basata su un prestito oneroso da 2.5 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato ad otto milioni. Una proposta che i biancocelesti avrebbero accettato a differenza dello stessoche nonostante un ingaggio più alto di quello attuale alla ...

Advertising

Aquila6811 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, Tare: 'Abbiamo ricevuto un'offerta dalla Russia per Muriqi'. È il CSKA Mosca - TuttoMercatoWeb : Lazio, Tare: 'Abbiamo ricevuto un'offerta dalla Russia per Muriqi'. È il CSKA Mosca - d_arco75 : @firthoffifth3 @liidsss “Abbiamo ricevuto un'offerta dalla Russia, non posso dire altro', parole del DS della… - LazioNews_24 : #CskaMosca #Muriqi, #Tare ammette: «Abbiamo ricevuto un’offerta» - lazio902000 : @AndreyDobryman @andreypankovvv @pfc_cska @OfficialSSLazio @DiMarzio @NicoSchira Tare: CSKA offer Muriqi to Lazio -