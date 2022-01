Lazio, Immobile eguaglia Cristiano Ronaldo come gol segnati negli ultimi cinque anni (Di sabato 15 gennaio 2022) Ciro Immobile come Cristiano Ronaldo, almeno considerando gli ultimi cinque anni, ovvero da quando il bomber azzurro veste la maglia della Lazio. A rivelarlo, numeri alla mano, è Opta, che spiega come l’attaccante campano, con la rete segnata quest’oggi contro la Salernitana, abbia toccato quota 140 gol a partire dalla stagione 2016/2017, appunto da quando Immobile è approdato nei biancocelesti. Lo stesso numero di reti messe a segno nello stesso arco temporale dall’asso portoghese, che ora veste la maglia del Manchester United. Numeri importanti, che piazzano Immobile e Cr7 al terzo posto di questa speciale classifica, dietro solo a Roberto Lewandowski (Bayern Monaco, 179 reti) e Lionel Messi (Psg, ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Ciro, almeno considerando gli, ovvero da quando il bomber azzurro veste la maglia della. A rivelarlo, numeri alla mano, è Opta, che spiegal’attaccante campano, con la rete segnata quest’oggi contro la Salernitana, abbia toccato quota 140 gol a partire dalla stagione 2016/2017, appunto da quandoè approdato nei biancocelesti. Lo stesso numero di reti messe a segno nello stesso arco temporale dall’asso portoghese, che ora veste la maglia del Manchester United. Numeri importanti, che piazzanoe Cr7 al terzo posto di questa speciale classifica, dietro solo a Roberto Lewandowski (Bayern Monaco, 179 reti) e Lionel Messi (Psg, ...

