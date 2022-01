Laura Chiatti | i suoi stivali alti e comodi sono il trend dell’inverno 2022

(Di sabato 15 gennaio 2022)si sta godendo una meritata vacanza sulla neve insieme al marito, l’attore Marco Bocci, e ai due figli Pablo ed Enea. E, tra una discesa in pista e una cioccolata calda, ha condiviso con ifollower su Instagram, uno dei selfie scattati proprio durante la sua breve pausa in montagna. E nella foto fanno capolino un paio didavvero incredibili e dal gambalessimo. Vi raccomandiamo... Il caschetto rock diè l’hairstyle indisciplinato da replicare “Vorranno ucciderti, baciarti , o essere te“, ha scritto l’attrice a corredo dello scatto, in cui si è fotografata davanti ad uno specchio che mostra la sua mise meravigliosa., infatti, sfoggia un ...

sfoggia su instagram il suo fisico da urlo dopo le feste e i fan impazziscono. L'attrice, tuttavia, si sente in colpa. Cosa sarà successo? Classe 1982 , nota attrice e modella italiana ...Dopo il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, anche gli attori Marco Bocci ehanno scelto Roccaraso per trascorrere alcuni giorni di vacanza sulla neve. Sono stati gli stessi coniugi a postare sui social una foto che li ritrae in auto insieme ai figli Enea e ...L'attrice italiana Laura Chiatti ha svelato la sua ossessione per seno il piccolo, che è stato per lei un problema in passato ...Infine, per chi non vuole rinunciare a unghie brillanti c’è la soluzione: questa nail art con effetto marmorizzato e diverse sfumature di smalto scintillante dona il giusto tocco di luce alle vostre m ...