Latina | massacra di botte la suocera fino ad ucciderla | arrestato 44enne

(Di sabato 15 gennaio 2022)– Nella serata di ieri, 14 gennaio 2022, gli agenti della squadra mobile e della squadra volante hanno tratto in arresto undi origini siciliane, già noto per avere a suo carico alcuni precedenti di polizia. L’uomo è indagato per le gravissime lesioni cagionate alla, lesioni che, nella tarda serata di ieri, hanno portato al decesso della donna con conseguente aggravamento della propria posizione. I fatti si sono svolti all’interno di un appartamento nella periferia del capoluogo, dove dimorava la vittima: nel pomeriggio di ieri la figlia di quest’ultima rientrando in casa aveva trovato la madre agonizzante e con chiari segni di lesioni da trauma. In casa aveva, inoltre, trovato il suo compagno che non ha saputo riferire in quella circostanza le cause che avevano causato il ferimento della donna. Chiamati ...