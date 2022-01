Latina. Antonino Salvatore Zappalà ha ucciso la suocera Nadia Bergamini

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 15 gennaio 2022) Femminicidio adoveè stata uccisa dal genero. La donna di 70 anni è giunta in ospedale con il cranio fracassato, priva di conoscenza per le troppe botte ricevute. Poi è spirata. Autore del delitto il genero., che insieme alle figlie gestiva un bar sul lungomare del capoluogo pontino, era sola in casa con il genero, 44 anni. La figlia era uscita e al suo ritorno, nell’appartamento di via Casorati, tra la Pontina e via del Lido, ha trovato la madre agonizzante, con la testa a pezzi. All’inizio avrebbe ipotizzato una caduta della donna, che aveva diverse patologie e soffriva di crisi epilettiche. Il quadro è subito apparso diverso, considerando anche che il compagno non le avrebbe dato ...