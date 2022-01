“Lasciarsi un giorno a Roma”, si aggiungono nuove proiezioni nella Capitale (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma – “Senza parole! Nonostante il film sia su Sky e Now, le 4 proiezioni di “Lasciarsi un giorno a Roma” sono tutte sold out. Quindi i cinema a Roma hanno aggiunto nuove proiezioni e nuova programmazione. Lo trovate alla multisala Lux dal lunedì al mercoledì, ore 18 e ore 20.30, e poi all’Andromeda Cinema lunedì e mercoledì, ore 16.30 e ore 21.30, e martedì ore 18 e ore 20,15”. Lo afferma su Facebook Edoardo Leo, aggiungendo: “Come annunciato, io e Stefano Fresi saremo lunedì alla Multisala Lux e io da solo martedì all’Andromeda alla fine dell’ultima proiezione. Se saremo presenti ad altri orari o anche mercoledì lo comunicheremo per tempo. Stiamo facendo tutto il possibile per accompagnare questo mio film ovunque. Spero anche in altre città dalla ... Leggi su lopinionista (Di sabato 15 gennaio 2022)– “Senza parole! Nonostante il film sia su Sky e Now, le 4di “un” sono tutte sold out. Quindi i cinema ahanno aggiuntoe nuova programmazione. Lo trovate alla multisala Lux dal lunedì al mercoledì, ore 18 e ore 20.30, e poi all’Andromeda Cinema lunedì e mercoledì, ore 16.30 e ore 21.30, e martedì ore 18 e ore 20,15”. Lo afferma su Facebook Edoardo Leo, aggiungendo: “Come annunciato, io e Stefano Fresi saremo lunedì alla Multisala Lux e io da solo martedì all’Andromeda alla fine dell’ultima proiezione. Se saremo presenti ad altri orari o anche mercoledì lo comunicheremo per tempo. Stiamo facendo tutto il possibile per accompagnare questo mio film ovunque. Spero anche in altre città dalla ...

