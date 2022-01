L’annuncio della famosa conduttrice italiana: “E’ nata Alice” (Di sabato 15 gennaio 2022) Paola Perego è diventata nonna per la seconda volta. Sua figlia Giulia Carnevale e il compagno Filippo Giovannelli hanno accolto in famiglia Alice, la seconda arrivata in famiglia. Il primogenito Pietro è nato nel novembre del 2018 e a distanza di qualche anno, lo scorso agosto, i genitori bis hanno dato la notizia che presto avrebbero allargato la famiglia. Per Paola Perego e suo marito Lucio Presta si tratta di un momento ricco di emozioni: lo scorso ottobre il figlio dell'agente di spettacolo, Niccolò, e la compagna Lorella Boccia gli hanno regalato un nipotino, Luce Althea. Questa mattina una nuova nascita mette il buonumore in famiglia. Paola Perego annuncia la nascita della nipotina La figlia di Paola Perego, Giulia Carnevale, ha partorito in queste ultime ore. Ha dato alla luce Alice, rendendo la sua mamma nonna bis. ... Leggi su howtodofor (Di sabato 15 gennaio 2022) Paola Perego è diventata nonna per la seconda volta. Sua figlia Giulia Carnevale e il compagno Filippo Giovannelli hanno accolto in famiglia, la seconda arrivata in famiglia. Il primogenito Pietro è nato nel novembre del 2018 e a distanza di qualche anno, lo scorso agosto, i genitori bis hanno dato la notizia che presto avrebbero allargato la famiglia. Per Paola Perego e suo marito Lucio Presta si tratta di un momento ricco di emozioni: lo scorso ottobre il figlio dell'agente di spettacolo, Niccolò, e la compagna Lorella Boccia gli hanno regalato un nipotino, Luce Althea. Questa mattina una nuova nascita mette il buonumore in famiglia. Paola Perego annuncia la nascitanipotina La figlia di Paola Perego, Giulia Carnevale, ha partorito in queste ultime ore. Ha dato alla luce, rendendo la sua mamma nonna bis. ...

