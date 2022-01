L’Amica geniale 3, c’è l’annuncio ufficiale: il giorno di uscita (Di sabato 15 gennaio 2022) L’Amica geniale 3 La serie, ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, dopo una palpitante attesa, debutterà molto presto su Rai Uno: la data di uscita L’Amica geniale è una serie televisiva italo-statunitense creata da Saverio Costanzo. Lo sceneggiato racconta del rapporto speciale che lega Elena Greco e Raffaella Cerullo, due giovani degli anni cinquanta che abitano in un rione di Napoli. È in pre-produzione anche l’ultima stagione, tratto dal libro della tetralogia Storia della bambina perduta. Quando andrà in onda L’Amica geniale 3 (via social)Le prime due stagioni de L’Amica geniale hanno ottenuto un incredibile successo. Il seconda capitolo, è tratto dal romanzo Storia del nuovo cognome. Tra non molto debutterà il ... Leggi su vesuvius (Di sabato 15 gennaio 2022)3 La serie, ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, dopo una palpitante attesa, debutterà molto presto su Rai Uno: la data diè una serie televisiva italo-statunitense creata da Saverio Costanzo. Lo sceneggiato racconta del rapporto speciale che lega Elena Greco e Raffaella Cerullo, due giovani degli anni cinquanta che abitano in un rione di Napoli. È in pre-produzione anche l’ultima stagione, tratto dal libro della tetralogia Storia della bambina perduta. Quando andrà in onda3 (via social)Le prime due stagioni dehanno ottenuto un incredibile successo. Il seconda capitolo, è tratto dal romanzo Storia del nuovo cognome. Tra non molto debutterà il ...

spyheda : ma in che senso l’amica geniale 3 e sanremo iniziano la stessa sera io che cosa guardo - sickofzain : @coeurdleoniaz Cioè non hai mai visto l'amica geniale? - abitoalberi : vorrei fare rewatch de L’amica geniale prima che cominci la terza stagione ma nell’app di raiplay trovo solo la sec… - noora60735380 : @gepstanaccount per l’amica geniale trovo solo la seconda stagione su Raiplay! la prima non è recuperabile da qualche parte? - gepstanaccount : @noora60735380 doc, tutto può succedere, l’amica geniale, fino all’ultimo battito, una grande famiglia, volevo fare… -