La vita della campionessa italiana di pugliato divisa tra ring e corsia

(Di sabato 15 gennaio 2022) Pamela Malvina Noutcho Sawa, classe ’99 e figlia di camerunensi migrati in Italia per studiare, ha poco in comune con la sua terra di origine. La sua casa è Bologna, città in cui si è trasferita per frequentare la facoltà di Infermieristica. A otto anni ha lasciato il Camerun e si è trasferita a Perugia insieme ai genitori, «ma è a Bologna che sono sbocciata. Ho preso un corso di studi che mi piaceva, ma soprattutto ho scoperto la boxe».in carica di pugilato Elite 64kg, Pamela Malvina Noutcho Sawa divide le sue giornate tra le corsie dell’Ospedale Maggiore di Bologna e la palestra in cui si allena duramente con il coach Alessandro Danè. Un combattimento continuo, soprattutto negli anni del Covid, che però non sempre le restituisce i suoi frutti. Malvina Noutcho Sawa è infatti tra le migliori pugilesse in Italia, eppure «non avere ...

Advertising

borghi_claudio : Bene ricordare la tragedia della #Costaconcordia ma c'è un bel modo per farlo: andare a visitare la splendida Isola… - AurelianoStingi : Oggi è uscito un lavoro importantissimo che collega infezione da EBV e Sclerosi Multipla. Io personalmente vedo un… - matteosalvinimi : ...Campidoglio della Lega, migliaia di cittadini potranno eleggere una donna che conosce perfettamente il territori… - loribetta : RT @Iperborea_: Katia: È stato il Natale peggiore della mia vita Soleil: Ci rende molto felici, Katia, sapere di aver fatto parte del Natal… - AlessiaBlack01 : @AdmiralReloade1 @ladyonorato @Moneymaker98000 io x una vita sono andata sempre allo stesso bar, sono una fans del… -

Ultime Notizie dalla rete : vita della

Vatican News

Chi lo ha conosciuto a Montevideo lo ricorda come un astronauta, vive ai marginilocale nel suo mondo di libri. Dorme ovunque in giro per la città, a casa di qualcuno, in una sinagoga, nel ......per non più di pochi anni (il tempo dimedio di un iPhone è di 4,7 anni). Lavoro Nel capitolo dedicato al lavoro invece ci mostra come l'IA che sta dietro i sistemi di automazione...SUTRIO. Arrivava con la sua immancabile moto gialla, almeno due macchine fotografiche al collo e mille obiettivi ai lati, pronto a consegnare all’eternità volti, attimi di festa, comunità intere. Si è ...Tornato sotto i riflettori per la confusione sulla gestione dell'azienda Four Seasons, la storica struttura siciliana prova a fare scuola sul territorio. «Non mandiamo missili nello spazio: è un lavor ...