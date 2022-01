La sposa | anticipazioni 1^ puntata 16 gennaio 2022 | Maria si sacrifica per la famiglia

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 15 gennaio 2022) La, la nuova fiction Rai con protagonista Serena Rossi prenderà il via domenica 16e per tre settimane terrà compagnia al pubblico raccontando una storia fatta di amore e sacrifici nell'Italia degli anni '60. La trama inerente la primacomposta da due episodi, rivela che laSaggese per poter ripagare i debiti contratti, dovrà accettare un matrimonio per procura e arsi sarà. Quest'ultima rinuncerà all'amore per Antonio e sposerà Italo Bassi, un uomo cupo e sconvolto dalla scomparsa della prima moglie Giorgia., nonostante le difficoltà, riuscirà a stabilire un buon rapporto con Paolino, il figlio del marito e piano piano anche le cose con lui miglioreranno. Fiction La, ...