La senatrice ex M5S Granato alla protesta no vax di Roma: "Quelli come noi trattati come animali" (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gennaio 2022 C'è anche la senatrice ex Movimento 5 Stelle Bianca Laura Granato sul palco della manifestazione no vax di Piazza San Giovanni a Roma. Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022), 15 gennaio 2022 C'è anche laex Movimento 5 Stelle Bianca Laurasul palco della manifestazione no vax di Piazza San Giovanni a

Advertising

Nebrodinotizie : La senatrice Gra­zia D’An­ge­lo e i deputati Fran­ce­sco D’U­va e Antonella Pa­pi­ro intervengono dopo la soppressi… - ChicoCayetano : RT @marco_sampietro: Laura Granato, senatrice ex M5S sulla morte di Biscardi, famoso complottista morto di infarto: 'Sono sconvolta nell'av… - AngelaAngelmi : RT @marco_sampietro: Laura Granato, senatrice ex M5S sulla morte di Biscardi, famoso complottista morto di infarto: 'Sono sconvolta nell'av… - ModernoAlex : RT @marco_sampietro: Laura Granato, senatrice ex M5S sulla morte di Biscardi, famoso complottista morto di infarto: 'Sono sconvolta nell'av… - Rossana44792035 : RT @marco_sampietro: Laura Granato, senatrice ex M5S sulla morte di Biscardi, famoso complottista morto di infarto: 'Sono sconvolta nell'av… -