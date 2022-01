La Salernitana comunica altri positivi! Le ultime in vista della Lazio

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ancora problemi legati al Covid-19 per la Serie A 2021/22, potrebbe essere rinviatain programma oggi alle 18, match valido per la 22ª giornata del campionato in corso: come annunciato dal club granata, infatti, ci sono tre ulteriori positivi nel gruppo squadra, situazione che starebbe spingendola società campana a richiedere il rinvio del match. Stefano ColantuonoEcco ilto ufficiale: L’U.S.1919che, a seguito di ulteriori controlli,tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19?. VINCENZO BONIELLO

Advertising

Enrico1306 : Tramite un comunicato ufficiale la #Salernitana comunica che i positivi sono tre - robertopontillo : L’U.S. #Salernitana 1919 comunica di aver formalizzato l’accordo con il Sig. Walter #Sabatini che ricoprirà il ruol… - tvoggi : E’ UFFICIALE, WALTER SABATINI E’ IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DELLA SALERNITANA Con una nota, la Salernitana comunic… - _lucadu : L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver formalizzato l'accordo con il Sig. Walter Sabatini che ricoprirà il ruolo… - sportli26181512 : Salernitana, UFFICIALE: il nuovo ds è Walter Sabatini: La Salernitana comunica di aver formalizzato l’accordo con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana comunica

'Il Genoa Cfcche il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall'incarico. Il Club ... Dopo l'8/a giornata, e un bilancio di una vittoria, un pari, sei sconfitte, laha ...Commenta per primo Come si legge nel comunicato diramato dal club campano, 'l'U. S.1919che, a seguito di ulteriori controlli, altri tre calciatori sono risultati positivi al Covid - 19'.La gara contro la Lazio in programma oggi alle ore 18 e valida per il 22° turno di Serie A resta così in bilico.La Salernitana, attraverso il proprio sito ufficiale, conferma i sospetti di nuove positività all'interno della rosa granata dichiarando che tre calciatori sono risultati positivi: "U.S. Salernitana 1 ...