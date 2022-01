La retromarcia di Melandri sul Covid: «L’ho preso apposta? No, la mia era solo una battuta» (Di domenica 16 gennaio 2022) Campione del mondo nella classe 250, membro della squadra Yamaha in MotoGp, Marco Melandri è stato un pilota italiano attivo fino al settembre 2020 quando a metà stagione ha deciso di lasciare il suo ultimo campionato Superbike. Fino a questo momento non era ancora entrato nella galassia dei volti famosi prestati al movimento No vax. Oggi, 15 gennaio, la rilevazione sul palco di Milano. Melandri è intervenuto per difendere la possibilità di fare sport anche durante la pandemia: «Io vengo dalle case popolari. Mi sono alzato ogni mattina sognando di diventare un pilota di moto. Secondo me dobbiamo dare la possibilità ai ragazzi di fare sport. Altrimenti che Italia avremo tra 20 anni?». Giusto ieri però Melandri aveva rilasciato una dichiarazione al magazine Mowmag che aveva aperto a posizioni più nette: «Ho preso ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) Campione del mondo nella classe 250, membro della squadra Yamaha in MotoGp, Marcoè stato un pilota italiano attivo fino al settembre 2020 quando a metà stagione ha deciso di lasciare il suo ultimo campionato Superbike. Fino a questo momento non era ancora entrato nella galassia dei volti famosi prestati al movimento No vax. Oggi, 15 gennaio, la rilevazione sul palco di Milano.è intervenuto per difendere la possibilità di fare sport anche durante la pandemia: «Io vengo dalle case popolari. Mi sono alzato ogni mattina sognando di diventare un pilota di moto. Secondo me dobbiamo dare la possibilità ai ragazzi di fare sport. Altrimenti che Italia avremo tra 20 anni?». Giusto ieri peròaveva rilasciato una dichiarazione al magazine Mowmag che aveva aperto a posizioni più nette: «Ho...

