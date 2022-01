La retromarcia di Melandri | “Scherzavo | non ho preso il Covid volontariamente” Ma dai No Green Pass a Milano diceva | “Riprendiamoci la libertà”

Advertising

Agenzia_Ansa : Retromarcia di Melandri: 'La mia era solo una battuta'. Post dell'ex pilota su Instagram: 'Non ho preso il virus volontariamente' #ANSA - monika_mazurek : RT @Agenzia_Ansa: Retromarcia di Melandri: 'La mia era solo una battuta'. Post dell'ex pilota su Instagram: 'Non ho preso il virus volonta… - lasiciliait : Melandri: «Ho preso il covid apposta». Poi fa retromarcia - jmarzola1 : RT @LaStampa: La retromarcia di Melandri: “Scherzavo, non ho preso il Covid volontariamente”. Ma dai No Green Pass a Milano diceva: “Ripren… - meschini_nito : La retromarcia di Melandri: “Scherzavo, non ho preso il Covid volontariamente”. Ma dai No Green Pass a Milano dicev… -

Ultime Notizie dalla rete : retromarcia Melandri

Nel pomeriggioaveva anche partecipato alla manifestazione dei No Green Pass a Milano organizzata dal movimento Italexit di Gianluigi Paragone a Milano, insieme al premio Nobel e noto no vax,...... icona 'no vax' che ha svelato di essersi contagiato a forza per ottenere il Green pass per poi farecon un post su Instragram. Problemi in vista per lui. "Ringrazio Marcoper l'...Tornano i no vax. Attacco a Draghi, 'nemico numero uno'. Migliaia in piazza a Roma e Milano, blitz Casapound in stazioni ROMA, 15 GEN - Sono scesi di nuovo in piazza, da Milano a Roma, da Napoli a ...Vaccino? No grazie. Se Novak Djokovic, bloccato in Australia, continua a far parlare di sé per la sua scelta in questa direzione, un ex campione del moto ...