La Puglia resta in zona bianca Con altre quattro regioni. Valle d'Aosta in area arancione (Di sabato 15 gennaio 2022) La Puglia rimane in zona bianca un’altra settimana, come altre quattro regioni. I numeri peraltro sono tali da far prospettare un cambio di colore. Da lunedì passerà in fascia gialla anche la Campania mentre la Valle d’Aosta sarà zona arancione. L'articolo La Puglia resta in zona bianca <small class="subtitle">Con altre quattro regioni. Valle d'Aosta in area arancione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 15 gennaio 2022) Larimane inun’altra settimana, come. I numeri peraltro sono tali da far prospettare un cambio di colore. Da lunedì passerà in fascia gialla anche la Campania mentre lad’sarà. L'articolo Lain Cond'in proviene da Noi Notizie..

Advertising

infoitinterno : La Puglia resta zona bianca - infoitinterno : Covid, la Puglia resta zona bianca - infoitinterno : Il Ministero ha deciso: la Puglia resta in zona bianca - infoitinterno : Speranza ha firmato ordinanza: la Puglia resta in zona bianca - Trmtv : Finalizzata l’acquisizione del 100% di Macnil e GT Alarm: l’intera proprietà resta in Puglia -