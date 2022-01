La previsione di Jessica al GF Vip | “Ecco cosa succederà lunedì…” | il triangolo Delia-Alex-Soleil è più vivo che mai – VIDEO

(Di sabato 15 gennaio 2022)Selassiè è tra le concorrenti più apprezzate di questo Grande Fratello Vip e, continuando in questo modo, potrebbe anche vincere l’intera edizione. Stanotte, dopo la diretta, ha fatto un discorso lucidissimo aSorge dopo l’ingresso diDuran nella Casa più spiata d’Italia.“smaschera” gli autori:lunedì Dopo l’ingresso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : La previsione di Jessica al GF Vip: “Ecco cosa succederà lunedì…”, il triangolo Delia-Alex-Soleil è più vivo che ma… -

Ultime Notizie dalla rete : previsione Jessica

Blog Tivvù

"Grazie per aver dato una stella al capricorno', commentadopo aver visto la graduatoria di Barù, ma poi si aggiungono gli altri coinquilini, che vorrebbero qualchepersonalizzata. ...' Quando inizi a vedere diversi tipi di dati che puntano tutti nella stessa direzione, puoi cominciare a sentirti più sicuro sul fatto che il dato reggerà ', spiega ancoraJustman, ...Barù fa l'oroscopo ai suoi compagni d'avventura al Grande Fratello vip: trema Manuel Bortuzzo, le previsioni sull'amore non sono ...Jessica Selassiè lancia un ultimatum a Signorini in vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip; via dal reality se Katia Ricciarelli non sarà punita.