La petizione degli Ultràmici: Mertens deve rimanere a Napoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Il gruppo Facebook Ultràmici, da sempre in prima fila nel sostegno al Napoli, scende in campo per la permanenza di Mertens a Napoli. Ricordiamo che il contratto del belga scadrà alla fine della stagione (Mertens avrà 35 anni) . La petizione, su Change, ha già raccolto 700 adesioni. Ci sono calciatori che ti restano nel cuore a prescindere dal loro rendimento in campo. Se poi sono dei campioni in grado di infiammarci l’anima ad ogni invenzione geniale, allora forse è il caso di far sì che non restino soltanto nel nostro cuore, ma anche a casa nostra. Dries Mertens è entrato nella storia del Napoli e ora più che mai bisogna tenerselo stretto nella città dove nascerà il suo Ciro. Perché fa spogliatoio, perché accetta qualsiasi avversità della vita col ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Il gruppo Facebook, da sempre in prima fila nel sostegno al, scende in campo per la permanenza di. Ricordiamo che il contratto del belga scadrà alla fine della stagione (avrà 35 anni) . La, su Change, ha già raccolto 700 adesioni. Ci sono calciatori che ti restano nel cuore a prescindere dal loro rendimento in campo. Se poi sono dei campioni in grado di infiammarci l’anima ad ogni invenzione geniale, allora forse è il caso di far sì che non restino soltanto nel nostro cuore, ma anche a casa nostra. Driesè entrato nella storia dele ora più che mai bisogna tenerselo stretto nella città dove nascerà il suo Ciro. Perché fa spogliatoio, perché accetta qualsiasi avversità della vita col ...

Advertising

napolista : La petizione degli Ultràmici: Mertens deve rimanere a Napoli Il gruppo Facebook di tifosi: “è entrato nella storia… - literatrio : petizione per non far più mettere le facce degli attori sulle copertine dei libri - palabritadepape : RT @Raffa_Pi: ???? Ascoltala qui ???? - Edda_luciano69 : RT @Raffa_Pi: ???? Ascoltala qui ???? - Raffa_Pi : ???? Ascoltala qui ???? -

Ultime Notizie dalla rete : petizione degli Quirinale, i nomi che circolano non fanno ben sperare per la comunità Lgbt+ Le cronache degli ultimi anni ce ne hanno dato prova. Gli anni a venire vedranno, nella difesa dei ... Leggi Anche Berlusconi al Quirinale? No, grazie - La nostra petizione ai parlamentari ha superato ...

Siamo tutti molto ansiosi ... luogo in cui più si è palesato il bisogno di aiuto da parte dei giovani, sono presenti degli ... Dopo la bocciatura della manovra è partita una petizione su Change.org per reintrodurre questo aiuto ...

La petizione degli Ultràmici: Mertens deve rimanere a Napoli - ilNapolista IlNapolista Scopre che l’amico abusava della figlia e lo punisce, caduta l’accusa di omicidio Un uomo è stato accusato di avere ucciso il suo migliore mio amico quando ha scoperto che abusava sessualmente della figlia di sei anni ma non sarà processato per omicidio.

Via Tesi pedonalizzata, è guerra di petizioni Si sono fatti avanti in anticipo alcuni commercianti del centro di Zocca e un nutrito gruppo di cittadini per chiedere la pedonalizzazione estiva della centrale Via Mauro Tesi. L’altro ieri è stata pr ...

Le cronacheultimi anni ce ne hanno dato prova. Gli anni a venire vedranno, nella difesa dei ... Leggi Anche Berlusconi al Quirinale? No, grazie - La nostraai parlamentari ha superato ...... luogo in cui più si è palesato il bisogno di aiuto da parte dei giovani, sono presenti... Dopo la bocciatura della manovra è partita unasu Change.org per reintrodurre questo aiuto ...Un uomo è stato accusato di avere ucciso il suo migliore mio amico quando ha scoperto che abusava sessualmente della figlia di sei anni ma non sarà processato per omicidio.Si sono fatti avanti in anticipo alcuni commercianti del centro di Zocca e un nutrito gruppo di cittadini per chiedere la pedonalizzazione estiva della centrale Via Mauro Tesi. L’altro ieri è stata pr ...