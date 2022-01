La nuova edizione di “Italia’s got talent” con la new entry Elio

Leggi su velvetmag

(Di sabato 15 gennaio 2022) Mercoledì 19 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW si riapre la caccia ai migliorii del nostro Paese con ladiGot, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky. In giuria esordisce, cantante, musicista e scrittore, che con glie Le Storie Tese ha pubblicato dieci dischi in studio e nel corso degli anni è diventato anche un amatissimo personaggio al quale il fiuto per ilo di sicuro non manca. Al tavolo dei giuratiaffianca i confermatissimi Federica Pellegrini, la Divina, plurimedagliata campionessa olimpionica che ha da poco abbandonato l’attività agonistica dopo una carriera impareggiabile; Mara Maionchi, l’amatissima icona dell’industria ...