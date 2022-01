La mossa "no vax" di Djokovic pensando alla sua Serbia (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Tra Grande Slam e Grande Serbia Novak Djokovic potrebbe avere già scelto. Al di là della sentenza della Corte federale che domenica, al termine del weekend più al sapor di thriller della storia tennistica, dirà se il numero uno del mondo può restare in Australia e giocare il primo turno contro Miomir Kecmanovic (un serbo al secondo turno comunque ci sarà), o dovrà tornarsene a casa senza poter rientrare per ben tre anni nel paese di cui ha provato a infrangere le regole Covid. A quel punto l'addio al sogno del Grande Slam, già sfumato quest'anno, sarebbe definito, sempre che i suoi avvocati non riescano a trovare un varco legale anche rispetto alla cacciata triennale. Ma nel futuro dell'uomo che comunque vada a finire questa guerra legale, politica e tennistica che sembra un film (non a caso Netflix si è già messa al lavoro ... Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Tra Grande Slam e GrandeNovakpotrebbe avere già scelto. Al di là della sentenza della Corte federale che domenica, al termine del weekend più al sapor di thriller della storia tennistica, dirà se il numero uno del mondo può restare in Australia e giocare il primo turno contro Miomir Kecmanovic (un serbo al secondo turno comunque ci sarà), o dovrà tornarsene a casa senza poter rientrare per ben tre anni nel paese di cui ha provato a infrangere le regole Covid. A quel punto l'addio al sogno del Grande Slam, già sfumato quest'anno, sarebbe definito, sempre che i suoi avvocati non riescano a trovare un varco legale anche rispettocacciata triennale. Ma nel futuro dell'uomo che comunque vada a finire questa guerra legale, politica e tennistica che sembra un film (non a caso Netflix si è già messa al lavoro ...

