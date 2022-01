La malattia dell’ex pornostar: “Non riesco più a camminare”, il suo dramma (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ex pornostaE ha la sindrome di Guillain-Barré, una malattia rara che se diagnosticata in tempo può essere curata Dopo un passato da modella, l’approdo al mondo del porto: Jenna Jameson è una nota ex attrice ma ora fa parlare di sé per altri motivi che ha annunciato via Instagram. Jenna Jameson (Getty Images)47 anni, ha avuto i primi segnali della malattia dopo alcune cadute, poi continua stanchezza e un approfondimento medico. La diagnosi è con ogni probabilità la sindrome di Guillain-Barré. Si tratta di una malattia autoimmune che colpisce il sistema nervoso. Anche alla Jameson è successo come alle altre persone che restano colpite dalla malattia: prima cadute improvvise, poi la difficoltà a reggersi in piedi fino ad arrivare che diventa quasi impossibile camminare. POTREBBE ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ex pornostaE ha la sindrome di Guillain-Barré, unarara che se diagnosticata in tempo può essere curata Dopo un passato da modella, l’approdo al mondo del porto: Jenna Jameson è una nota ex attrice ma ora fa parlare di sé per altri motivi che ha annunciato via Instagram. Jenna Jameson (Getty Images)47 anni, ha avuto i primi segnali delladopo alcune cadute, poi continua stanchezza e un approfondimento medico. La diagnosi è con ogni probabilità la sindrome di Guillain-Barré. Si tratta di unaautoimmune che colpisce il sistema nervoso. Anche alla Jameson è successo come alle altre persone che restano colpite dalla: prima cadute improvvise, poi la difficoltà a reggersi in piedi fino ad arrivare che diventa quasi impossibile. POTREBBE ...

tiscalinotizie : C'entrano i #vaccini? - IlFriuli : Covid e trasporto pubblico, oltre 800 corse soppresse. L'assessore Pizzimenti ha fatto il punto della situazione co… - News_24it : LATINA - Lutto al comando provinciale vigili del fuoco di Latina. A dare la notizia lo stesso comando, attraverso u… - vlnicolao : RT @LolloNicolao: L'ex pugile #Arcari ancora non ha ricevuto il vitalizio riservato ai grandi sportivi per la sua malattia degenerativa. La… - PescaAngela : RT @LolloNicolao: L'ex pugile #Arcari ancora non ha ricevuto il vitalizio riservato ai grandi sportivi per la sua malattia degenerativa. La… -