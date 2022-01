La legge sullo sciopero nei servizi essenziali | una pazzia da rivedere Storie dal treno

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il ragionier Gino Bruni, bergamasco, ha prenotato lunedì 3 gennaio un posto sul Frecciarossa 9647 che parte da Milano per Roma alle 16.30 del sabato 8 gennaio successivo, perché domenica deve prendere un volo intercontinentale da Fiumicino. Si fa dunque accompagnare dalla moglie alla Stazione Centrale, dove sul tabellone delle partenze constata con piacere che il suopartirà dal binario 13 in perfetto orario. Alle 16.15, appena il convoglio arriva al binario indicato, sale e si accomoda nel posto prenotato. Senonché, alle 16.30 in punto l’altoparlante comunica che, a causa di uno, la partenza subirà un differimento di 30 minuti. Dello, che risulta essere stato proclamato da UGL e Orsa, nessuno ha avvertito il ragionier Bruni; il quale telefona all’agenzia che gli ha fatto il biglietto per protestare, ma si sente ...

Advertising

reportrai3 : La Var è l'incubo di Linarolo, il paese più vicino che vediamo sullo sfondo, gli odori avevano raggiunto un limite… - paolabardelle : RT @Teresa02247224: È necessario procedere all'approvazione di una legge sullo #iussoli. I figli dei migranti devono essere cittadini itali… - eli_eufrasia : RT @Teresa02247224: È necessario procedere all'approvazione di una legge sullo #iussoli. I figli dei migranti devono essere cittadini itali… - EnneLuisa : RT @Teresa02247224: È necessario procedere all'approvazione di una legge sullo #iussoli. I figli dei migranti devono essere cittadini itali… - MgraziaT : RT @Teresa02247224: È necessario procedere all'approvazione di una legge sullo #iussoli. I figli dei migranti devono essere cittadini itali… -

Ultime Notizie dalla rete : legge sullo

Il Foglio

... forse il migliore mai vistoschermo) per la serie di film supervisionati e diretti da Zack ... Il suo quarto film ( Ladella notte ) è terribile e l'alcol gli impedisce di dirigere il nuovo ...... che vive nell'alloggio confinante,stesso ballatoio. A dare l'allarme è stata una panettiera ... "Laitaliana fa schifo", gridava l'uomo. "Sono qui da 14 anni e sono stato troppo tempo in ...Così i consiglieri regionali Stefano Pastorelli e Paola Fioroni (Lega Umbria) in una nota condivisa con il responsabile del Partito per le politiche familiari in Umbria, senatore Simone Pillon . Al mo ...Una vicenda intollerabile in un paese civile. È ora che con un piccolo perfezionamento normativo si ponga fine all’interpretazione che ha prevalso fino a oggi ...