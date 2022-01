“La legge del cuore” di Claudia Conte, una storia di mafia e legalità da far leggere in tutte le scuole (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo aver conseguito la maturità classica e il diploma teatrale, la giovane Claudia Conte segue corsi e seminari di Recitazione Cinematografica in Italia (Metodo Costa e Stanislavskij) e alla New York Film Academy (Metodo Strasberg). Consegue la Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Nonostante la giovane età ha alle spalle tournée teatrali con testi classici e teatro sacro. Claudia Conte ha preso parte a fiction televisive e film per il cinema. La scrittrice possiede un forte spirito imprenditoriale, che la porta a costituire “Far from Shallow”, società di organizzazione e produzione di eventi esg di cui è amministratore unico. È producer e volto di Women in Cinema Award, premio internazionale patrocinato dal Ministero della cultura. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi ... Leggi su 900letterario (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo aver conseguito la maturità classica e il diploma teatrale, la giovanesegue corsi e seminari di Recitazione Cinematografica in Italia (Metodo Costa e Stanislavskij) e alla New York Film Academy (Metodo Strasberg). Consegue la Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Nonostante la giovane età ha alle spalle tournée teatrali con testi classici e teatro sacro.ha preso parte a fiction televisive e film per il cinema. La scrittrice possiede un forte spirito imprenditoriale, che la porta a costituire “Far from Shallow”, società di organizzazione e produzione di eventi esg di cui è amministratore unico. È producer e volto di Women in Cinema Award, premio internazionale patrocinato dal Ministero della cultura. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi ...

Advertising

Coninews : ? INCANTEVOLE ELENA ? Ancora un successo #ItaliaTeam a Cortina! @elena_curtoni detta legge nel superG di Coppa del… - CatalfoNunzia : Dopo l’elezione del capo dello Stato va data massima priorità al ddl sul #salariominimo: con un accordo di maggiora… - M5S_Europa : In Italia un lavoratore su quattro è povero: lo dice un report commissionato dal Ministero del #Lavoro. La legge su… - PAOLAGOSTINI : RT @angelinozamuner: In Florida è stata approvata una legge in cui tutte le scuole devono insegnare, come materia civica, gli orrori del co… - SimoneFalangone : La senatrice Cunial, non sa cosa significhi una legge “ad personam”. La Costituzione postula il necessario contem… -