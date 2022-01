La Lazio si rilancia con Immobile | tris alla Salernitana

(Di sabato 15 gennaio 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Lafa un sol boccone della, battuta 0-3 all’Arechi nella 22esima giornata di Serie A. La doppietta dinel primo tempo aveva già spianato la strada ai biancocelesti, ma è Lazzari nella ripresa a mettere il sigillo sulla vittoria. La squadra di Colantuono,prima davanti al nuovo presidente Iervolino, è decimata dalle assenze per i positivi al Covid: in panchina ci sono solo sette giovani. Sarri torna con Luis Alberto titolare e Felipe Anderson in panchina per cercare il rilancio verso la zona Europa. E l’avvio è convincente, tanto da trovare il gol già al 7? con il solito, su assit di tacco di Milinkovic-Savic. Il vantaggio dà il via ai biancocelesti, passano appena tre minuti e al 10? l’attaccante napoletano sigla la doppietta personale, su ...

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ 20giornata: la Juventus riprende il Napoli, pareggio Nella classifica di Serie A lasale a quota 35 punti ela propria candidatura per un posto in Europa ...Prima vittoria del 2022 chela, dopo il ko contro l'Inter, e che permette ai biancocelesti di guadagnare tre punti verso la zona Europa a quota 35. La Salernitana, con la squadra ai ...Netta vittoria per la Lazio di Maurizio Sarri che supera per 3-0 la Salernitana e si rilancia in classifica. Per i biancocelesti, però, le noti dolenti sono l'ammonizione di Cataldi ...Immobile può guardare dritto negli occhi, numeri alla mano, il campione portoghese in vista di una eventuale finale Playoff.