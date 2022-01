La Lazio sfida il Napoli per l’obiettivo sulla fascia sinistra: il nome (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Napoli è alla ricerca del terzino sinistro che verosimilmente prenderà il posto di Faouzi Ghoulam, al netto della situazione contrattuale di quest’ultimo. Uno dei nomi preferiti da Cristiano Giuntoli a tal proposito è Fabiano Parisi, esterno mancino di proprietà dell’Empoli. La squadra toscana – fa sapere La Gazzetta dello Sport – già sta ricevendo diverse manifestazioni d’interesse per il calciatore, la cui valutazione è fissata sui 10 milioni di euro. Napoli ParisiLa squadra azzurra è interessata in modo particolare a Parisi, ma su di lui c’è anche la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Novità sono attese per la prossima estate, anche perché è difficile che l’Empoli possa privarsene già in questa sessione di calciomercato. In vista di quell’occasione, Aurelio De Laurentiis vorrà trovarsi in prima fila e per questo se ne parlerà ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilè alla ricerca del terzino sinistro che verosimilmente prenderà il posto di Faouzi Ghoulam, al netto della situazione contrattuale di quest’ultimo. Uno dei nomi preferiti da Cristiano Giuntoli a tal proposito è Fabiano Parisi, esterno mancino di proprietà dell’Empoli. La squadra toscana – fa sapere La Gazzetta dello Sport – già sta ricevendo diverse manifestazioni d’interesse per il calciatore, la cui valutazione è fissata sui 10 milioni di euro.ParisiLa squadra azzurra è interessata in modo particolare a Parisi, ma su di lui c’è anche ladell’ex Maurizio Sarri. Novità sono attese per la prossima estate, anche perché è difficile che l’Empoli possa privarsene già in questa sessione di calciomercato. In vista di quell’occasione, Aurelio De Laurentiis vorrà trovarsi in prima fila e per questo se ne parlerà ...

