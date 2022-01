La Lazio cerca il vice-Immobile in Germania, la situazione (Di sabato 15 gennaio 2022) Muriqi è pronto a salutare la capitale in direzione CSKA Mosca, per questo Tare sta preparando un nuovo colpo per l’attacco. Il primo nome sulla lista è quello di Jonathan Burkardt, attaccante classe 2000 del Mainz. Dalla Germania però non arrivano buone notizie. Queste le parole del ds Schmidt a Sky Sport: “Sul giocatore ci sarà un cartello con scritto ‘non in vendita’. Burkardt è troppo importante per noi e per lui è importante continuare a giocare con noi per crescere ulteriormente. Ecco perché penso sia molto felice in questo momento.” Lotito e Sarri Burkardt sarebbe un profilo ideale per la Lazio, in questa stagione ha realizzato sette gol in diciotto presenze in Bundesliga. L’attaccante è anche una delle stelle della Germania under-21, tuttavia le parole di Schmidt sono sembrate chiare ma nel mercato mai dire ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Muriqi è pronto a salutare la capitale in direzione CSKA Mosca, per questo Tare sta preparando un nuovo colpo per l’attacco. Il primo nome sulla lista è quello di Jonathan Burkardt, attaccante classe 2000 del Mainz. Dallaperò non arrivano buone notizie. Queste le parole del ds Schmidt a Sky Sport: “Sul giocatore ci sarà un cartello con scritto ‘non in vendita’. Burkardt è troppo importante per noi e per lui è importante continuare a giocare con noi per crescere ulteriormente. Ecco perché penso sia molto felice in questo momento.” Lotito e Sarri Burkardt sarebbe un profilo ideale per la, in questa stagione ha realizzato sette gol in diciotto presenze in Bundesliga. L’attaccante è anche una delle stelle dellaunder-21, tuttavia le parole di Schmidt sono sembrate chiare ma nel mercato mai dire ...

